2019-02-12T14:46:43+03:00
Общество

Администрация выселяет жильцов аварийного дома в центре Рязани через суд

При этом некоторые их соседи уже живут в новых квартирах
Антон КОНОВАЛОВ
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Советский районный суд встал на сторону администрации Рязани, требовавшей выселить нескольких жильцов аварийного дома по адресу Чапаева, 42. Владельцы трехкомнатной квартиры не согласились с выкупной стоимостью 1,8 миллиона рублей (ее определило ООО «Экспертиза»), однако именно эту сумму они получат, если решение суда вступит в законную силу.

Отмечается, что в 2016 году чиновники выпустили постановление об изъятии земельного участка и объектов недвижимости на нем. Ранее собственников помещений обязали организовать снос здания в срок до 11 сентября 2017-го, но этого не последовало. Сам же дом 1936 года постройки признан аварийным еще в августе 2015-го.

О мотивах и аргументах истца и ответчиков больше ничего не сказано. При этом на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ содержится информация, что из 29 жильцов расселено лишь 8.

У проигравшей стороны остается право обжаловать положительное решение по иску в областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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