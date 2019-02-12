Администрация выселяет жильцов аварийного дома в центре Рязани через суд

12 Февр. 14:17 2019-02-12T14:46:43+03:00

При этом некоторые их соседи уже живут в новых квартирах

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд встал на сторону администрации Рязани, требовавшей выселить нескольких жильцов аварийного дома по адресу Чапаева, 42. Владельцы трехкомнатной квартиры не согласились с выкупной стоимостью 1,8 миллиона рублей (ее определило ООО «Экспертиза»), однако именно эту сумму они получат, если решение суда вступит в законную силу.

Отмечается, что в 2016 году чиновники выпустили постановление об изъятии земельного участка и объектов недвижимости на нем. Ранее собственников помещений обязали организовать снос здания в срок до 11 сентября 2017-го, но этого не последовало. Сам же дом 1936 года постройки признан аварийным еще в августе 2015-го.

О мотивах и аргументах истца и ответчиков больше ничего не сказано. При этом на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ содержится информация, что из 29 жильцов расселено лишь 8.

У проигравшей стороны остается право обжаловать положительное решение по иску в областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU