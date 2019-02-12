За неделю на пожарах погибли пять рязанцев

12 Февр. 14:08 2019-02-12T14:08:50+03:00

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С 4 по 10 января в Рязанской области произошел 31 пожар. В итоге сгорели 24 строения и три единицы техники, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России. К сожалению, на четырех пожарах погибли люди.

Так, 4 февраля загорелся дом в деревне Степаново Касимовского района – погиб мужчина 1977 года рождения. На следующий день загорелся дом в поселке Борки в Рязани. Здесь погиб хозяин дома 1968 года рождения.

9 числа пожар в селе Чулково Скопинского района унес жизнь дедушки 1939 года рождения.

А в минувшее воскресенье, 10 февраля, огонь охватил дом в Спасске: погибли хозяйка 1956 года рождения и мужчина, возраст которого точно пока не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU