2019-02-12T15:23:29+03:00
Спорт

Рязанские бойцы джиу-джитсу вернулись с первенства страны с 19 медалями

Шестнадцать из них пришлись на долю воспитанников спортшколы «Юпитер»
Павел АВЕРИН
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Рязанские бойцы на верхней ступеньке пьедестала почета. Фото: пресс-служба адм. г.Рязани.Рязанские бойцы на верхней ступеньке пьедестала почета. Фото: пресс-служба адм. г.Рязани.
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Первенство России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года прошло 9-10 февраля в Санкт-Петербурге. На нем, помимо медалей, разыгрывались путевки на первенства Европы и мира 2019 года. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

В условиях высокой конкуренции рязанские юниоры завоевали 19 медалей: 6 – высшей пробы, 6 «серебряных» и 7 - с бронзовым отливом. Причем, 16 из них (4-6-6) пришлись на долю бойцов спортшколы «Юпитер».

В соревнованиях 18-летних спортсменов в дисциплине «Файтинг» (поединки) в весовой категории свыше 70 кг победила Маргарита Якушкина. В дисциплине «Не-Ваза» (борьба в партере) воспитанница «Юпитера» продублировала свой успех. Кроме нее, медали высшей пробы завоевали две воспитанницы спортшколы «Витязь» Ульяна Ветренко (до 57 кг) и Валерия Фокина (вес до 63 кг).

В состязаниях юниоров до 21 года в «Файтинге» воспитанники «Юпитера» завоевали два «золота» и «серебро». Победителями соревнований стали Александр Олейников (вес до 94 кг) и Леонид Чурин (вес свыше 94 кг).

Таким образом, шесть рязанских победителей первенства России-2019 завоевали путевки на Европы и мира.

- Практически во всех возрастах у нас существует конкуренция, - прокомментировал успех рязанских бойцов ЗТР Олег Быстров. - К наиболее перспективнеым атлетам отностяся Валерия Фокина из "Витязя", Иван Жуков ("Олимп"), Иван Коняев ("Коловрат") и Роман Комаров ("Богатырь").

ИСТОЧНИК KP.RU

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