Цены на ТВ-приставки в рязанских магазинах могут подскочить в ближайшее время

12 Февр. 12:52 2019-02-12T17:59:19+03:00

Народ проверил, работает телевизор или нет, и рванул за оборудованием

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С 11 февраля в нашей области прекратило работу аналоговое ТВ. Теперь весь регион получает сигнал исключительно в цифровом формате. Обладатели кабельного ТВ разницы не почувствовали, а вот владельцы классических антенн после 9 утра понедельника увидели на экране телевизора лишь оповещающую заставку. И пошли в магазины. Съемочная группа телеканала «Ока» отправилась туда же.

Наибольший спрос на приставки предсказуемо оказался в районах. Продавцы магазинов электроники, помимо оформления покупки, объясняют, как это оборудование подключить.

– До этого только интересовались, а сейчас берут, - рассказал менеджер магазина Евгений Пулин.

Однако на цене возросший спрос никак не отразился. Пока. Выбор на прилавках большой, минимальная цена – 990 рублей. Дальше все зависит от дополнительных функций. Но, как заверяют продавцы, качество звука и картинки все приставки обеспечивают одинаково.

Что касается цен, то подскочить они могут в самое ближайшее время. По словам заместителя руководителя Рязанского УФАС Ирины Кошелевой, сотрудники ведомства уже планируют начать выездные проверки. И призывают рязанцев сообщать о скачках цен на ТВ-приставки в антимонопольную службу.

Напоминаем, что по вопросам перехода на «цифру» открыты три разные «горячие линии». В областном центре помочь с установкой оборудования могут сотрудники префектур.

ИСТОЧНИК KP.RU