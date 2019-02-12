2019-02-12T11:32:27+03:00
Общество

Прио-Внешторгбанк предлагает рязанцам зарабатывать на покупках

За них можно получить до 20 % кэшбэка
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Клиентам Прио-Внешторгбанка стала доступна программа лояльности платежной системы «Мир». Хотите получать кэшбэк за покупку бытовой техники, товаров для детей, еды, одежды и множества других? Оформляйте карту платежной системы «Мир» в любом офисе Прио-Внешторгбанка, регистрируйтесь на сайте программы лояльности privet.mir и привязывайте к ней вашу карту.

Регистрация займет всего пару минут, а вот преимущества от использования программы могут исчисляться шестизначными суммами: по официальным данным, один из держателей карты «Мир» смог заработать на кэшбэках более 400 тысяч рублей! Максимальный разовый возврат – свыше 60 тысяч.

Условия предлагаемых акций, как и список участников программы лояльности (а это турагентства, автозаправки, магазины, кафе, рестораны и др.), регулярно обновляются. Следите за изменениями на сайте privetmir.ru.

Прио-Внешторгбанк основан 6.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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