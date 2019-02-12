2019-02-12T12:21:00+03:00
Происшествия

Неадекватный рязанец поджег квартиру и сгорел в огне

ЧП произошло в райцентре Шацк
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что вечером в понедельник, 11 февраля, в райцентре Шацк произошел пожар в жилом доме. На место оперативно выехал пожарный расчет и довольно быстро потушил пламя. Однако через полчаса из этого дома вновь поступил вызов. На этот раз пожар оказался серьезнее – огонь перекинулся на чердак деревянного дома. В общей сложности к месту ЧП были направлены четыре пожарных автомобиля. Пламя и на этот раз удалось погасить.

Издательство «Пресса» приводит подробности произошедшего. По предварительной версии, виновником пожара стал 30-летний местный житель, которого день назад выписали из Шацкой психиатрической больницы. Находясь в неадекватном состоянии, он совершил поджог квартиры. Мужчина погиб в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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