В одном из рязанских поселков толщина снега превысила норму в 2,5 раза

12 Февр. 11:02 2019-02-12T11:54:47+03:00

В среднем же по области снега на 80% выше «положенного»

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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал информацию о сложившихся к 11 февраля погодных условиях.

На конец января на большей части области средняя толщина снежного покрова была на уровне 36 см, что выше нормы января на 80%.

Местами снега куда больше. Так, в Туме аж 52 см, что почти в 2,5 раза больше нормы.

Сейчас снега прибавилось. В среднем по региону уровень достиг 39 см, что для первой декады февраля выше нормы на 75%. Теперь рекордсмен Старожилово – с 53 см снега.

Как отмечают метеорологи, несмотря на все опасения серьезной ледяной прослойки внутри снежного покрова не образовалось. Нет ледяной корки и на почве.

ИСТОЧНИК KP.RU