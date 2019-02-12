Около Рязанского Радиотехнического университета автобус №16 сбил девушку

12 Февр. 10:03 2019-02-12T10:04:26+03:00

Учитывая время аварии, она, видимо, летела на первую лекцию

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В понедельник, 11 февраля, около 8.00 в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на улице Гагарина – около Радиотехнического университета.

Автобус «ЛИАЗ», шедший по маршруту №16, сбил 18-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В итоге девушка с травмами отправлена в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. В регионе произошло 18 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5354 нарушения ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU