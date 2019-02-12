2019-02-12T09:45:33+03:00
Общество

В Рязанской области обнаружена молочка от заводов-призраков

Ни одного из них по указанному на этикете адресу нет
Мария БЛИНОВА
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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало информацию о проверке молока и молочной продукции в 2018 году. В общей сложности исследовано 3 тысячи проб, почти 2% которых, как выяснилось, не соответствуют нормативам.

При этом проб с загрязнителями химической природы (соли тяжелых металлов, пестициды и др.) не зарегистрировано. ГМО и антибиотики – не обнаружены.

Помимо самой продукции, есть претензии и к производителям. Вернее, их неизвестности: ряд указанных на этикетках молзаводов по указанному адресу… отсутствуют. Это ООО: «Нортон», «СкайМилк», «Март», «Веста», «Есенинские просторы» и другие.

Информация о предприятиях-призраках направлена в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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