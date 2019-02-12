Рязанец исчез больше года назад – СК проводит проверку

12 Февр. 09:30 2019-02-12T09:36:33+03:00

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Железнодорожный межрайонный отдел областного управления Следственного комитета начал проверку по заявлению об исчезновении 35-летнего жителя Рязани Павла Викторовича Антонова. О его местонахождении ничего неизвестно с тех пор, как 5 ноября 2017-го (то есть больше года назад) он ушел из дома.

Рост пропавшего обозначен весьма расплывчато - 160-174 сантиметра, телосложение - средней полноты. Также сообщается, что он выглядит на свой возраст, лицо овальное, волосы светло-русые прямые, голос глухой, речь медленная невнятная с заиканием, размер обуви 42-43.

Из особых примет у мужчины имеются татуировки на руках, а на правой ноге ниже колена изображен цветной клоун. В тот день, когда его видели последний раз, пропавший был одет в вязанную коричневую шапку, черную куртку, серые спортивные брюки и черные кроссовки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: (4912) 96-09-63, 8(915)592-20-30.

ИСТОЧНИК KP.RU