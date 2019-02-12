В рязанском райцентре горел трехквартирный дом
Сообщение о пожаре в городе Шацке на пульт дежурного поступило 11 февраля в 20 часов 29 минут. Загорелся трехквартирный деревянный жилой дом с шиферной крышей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.
На пожар выехали 3 пожарных автомобиля с шестью огнеборцами из числа личного состава Государственной противопожарной службы, усиленные двумя добровольными пожарными. Как сообщила очевидец Татьяна Руфуллаева ВКонтакте, жилой дом на Республиканской площади поврежден огнем.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются. К сожалению, на пожаре пострадал человек.
Позже стали известны подробности. Оказалось, что смертельный пожар устроил бывший пациент психбольницы.
ИСТОЧНИК KP.RU