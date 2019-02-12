В рязанском райцентре горел трехквартирный дом

12 Февр. 07:11 2019-02-12T11:40:41+03:00

При этом на пожаре пострадал житель Шацка

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Сообщение о пожаре в городе Шацке на пульт дежурного поступило 11 февраля в 20 часов 29 минут. Загорелся трехквартирный деревянный жилой дом с шиферной крышей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

На пожар выехали 3 пожарных автомобиля с шестью огнеборцами из числа личного состава Государственной противопожарной службы, усиленные двумя добровольными пожарными. Как сообщила очевидец Татьяна Руфуллаева ВКонтакте, жилой дом на Республиканской площади поврежден огнем.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. К сожалению, на пожаре пострадал человек.

Позже стали известны подробности. Оказалось, что смертельный пожар устроил бывший пациент психбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU