2019-02-11T17:25:40+03:00
Общество

Рязанский ветеран Великой Отечественной войны отпраздновал свое 101-летие

Трудовую деятельность Михаил Георгиевич Рямов закончил в возрасте 75 лет
Иван АНТОНОВ
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. Фото: пресс-служба городской администрации Рязани.. Фото: пресс-служба городской администрации Рязани.
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Инвалид Великой Отечественной войны, старший офицер Михаил Георгиевич Рямов отметил 101-летие. Об этом рассказал оф. сайт администрации Рязани.

Михаил Рямов родился 10 февраля 1918 года в Свердловской области. Образование получил в танковом училище, прошел всю войну, был ранен. Михаил Георгиевич награжден орденом «Красной Звезды» и многочисленными медалями.

В военное лихолетье познакомился со своей будущей женой Раисой Абрамовной, уроженкой г. Касимова. В 1965 году Рямов переехал в Рязань, работал инженером в автоколонне 1131. Трудовую деятельность закончил в возрасте 75 лет. В семье Рямовых две дочери, внук и два правнука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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