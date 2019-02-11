В Рязанской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 40%

11 Февр. 16:49 2019-02-11T16:50:03+03:00

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Роспотребнадзор опубликовал отчет о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на минувшей неделе, 4-10 февраля. Как сообщили в региональном управлении, эпидемические пороги превышены на 39,9% в Рязанской области и на 39,5% в Рязани. При этом доля жителей областного центра среди заболевших составила 57,5%.

- Циркулировали вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа А двух типов. Циркулирующие штаммы вирусов гриппа были включены в состав противогриппозных вакцин, - говорится в отчете.

Отмечается, что в 56 образовательных учреждениях учебу частично приостанавливали, чтобы затормозить распространение инфекционных заболеваний. Также некоторые ограничения вводились в медицинских, культурных, спортивных и других организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU