В Рязанской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 40%
Роспотребнадзор опубликовал отчет о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на минувшей неделе, 4-10 февраля. Как сообщили в региональном управлении, эпидемические пороги превышены на 39,9% в Рязанской области и на 39,5% в Рязани. При этом доля жителей областного центра среди заболевших составила 57,5%.
- Циркулировали вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа А двух типов. Циркулирующие штаммы вирусов гриппа были включены в состав противогриппозных вакцин, - говорится в отчете.
Отмечается, что в 56 образовательных учреждениях учебу частично приостанавливали, чтобы затормозить распространение инфекционных заболеваний. Также некоторые ограничения вводились в медицинских, культурных, спортивных и других организациях.
ИСТОЧНИК KP.RU