На улице рязанского села столкнулись ВАЗ-2115 и ЗАЗ-«Славута»
Пострадали два человека
Фото с места ДТП.
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Утром в понедельник, 11 февраля, в селе Паники Сараевского района столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ЗАЗ-«Славута». Водители обоих транспортных средств получили травмы – к счастью, несерьезные.
В комментарии издательству «Пресса» инспектор ГИБДД МВД России «Сараевский» Руслан Моисеенков сообщил, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошла авария. Автомобили получили довольно серьезные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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