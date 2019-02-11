На улице рязанского села столкнулись ВАЗ-2115 и ЗАЗ-«Славута»

11 Февр. 16:33 2019-02-11T16:33:43+03:00

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Утром в понедельник, 11 февраля, в селе Паники Сараевского района столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и ЗАЗ-«Славута». Водители обоих транспортных средств получили травмы – к счастью, несерьезные.

В комментарии издательству «Пресса» инспектор ГИБДД МВД России «Сараевский» Руслан Моисеенков сообщил, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошла авария. Автомобили получили довольно серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU