На пожаре в рязанском поселке погиб мужчина

11 Февр. 16:13 2019-02-11T16:13:31+03:00

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Вечером в воскресенье, 10 февраля, в поселке Тума на улице Киряева в жилом доме произошел пожар. На место ЧП отправились три пожарных автомобиля. Издательство «Пресса» сообщает, что дом сгорел полностью – в огне погиб мужчина.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.

Несколькими днями ранее, там же в Клепиковском районе, произошел пожар в деревне Ивкино. 8 февраля сгорел двухквартирный жилой дом. Когда пожарные добрались до места, пламя охватило уже все здание. Также сгорели два сарая. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU