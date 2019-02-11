На пожаре в рязанском поселке погиб мужчина
Вечером в воскресенье, 10 февраля, в поселке Тума на улице Киряева в жилом доме произошел пожар. На место ЧП отправились три пожарных автомобиля. Издательство «Пресса» сообщает, что дом сгорел полностью – в огне погиб мужчина.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.
Несколькими днями ранее, там же в Клепиковском районе, произошел пожар в деревне Ивкино. 8 февраля сгорел двухквартирный жилой дом. Когда пожарные добрались до места, пламя охватило уже все здание. Также сгорели два сарая. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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