2019-02-11T16:13:31+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском поселке погиб мужчина

Трагедия произошла в Туме
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 10 февраля, в поселке Тума на улице Киряева в жилом доме произошел пожар. На место ЧП отправились три пожарных автомобиля. Издательство «Пресса» сообщает, что дом сгорел полностью – в огне погиб мужчина.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.

Несколькими днями ранее, там же в Клепиковском районе, произошел пожар в деревне Ивкино. 8 февраля сгорел двухквартирный жилой дом. Когда пожарные добрались до места, пламя охватило уже все здание. Также сгорели два сарая. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара