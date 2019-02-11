На вторник в Рязанской области прогнозируют мокрый снег и дождь

11 Февр. 15:40 2019-02-11T15:40:12+03:00

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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 12 февраля. Ночью на территории региона пройдет небольшой снег. Днем выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега (с его налипанием) и даже дождя.

Температура воздуха по области составит -7…-2 градуса ночью и -4…+1 градус днем. Порывы южного ветра временами могут достигать 17 метров в секунду.

Отметим, что в первую декаду февраля среднемесячная температура была на 5,2 градуса выше климатической нормы. Пока эта тенденция продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU