В прошлом году треть нормативных актов Рязанской области имела коррупционную составляющую
Региональная прокуратура провела антикоррупционную экспертизу более 15 тысяч нормативных правовых актов (НПА) и их проектов. Сотрудники надзорного ведомства выявили примерно треть коррупциогенных факторов практически в трети НПА и столько же в проектируемых правовых документах. В органы власти и местного самоуправлении, издавшие акты и подготовившие проекты НПА с коррупционными дефектами норм, вынесено более двухсот протестов, внесено несколько десятков представлений и 164 требования. Об этом сообщил сайт ведомства.
Так, в прошлом году органами региональной власти разработаны проекты порядка определения невозможности оказания услуг или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Эксперты посчитали , что проекты содержали коррупциогенные факторы, которые выражались в неполноте административных процедур.
В целом, в результате прокурорского вмешательства коррупциогенные факторы исключены как из действующих НПА, так и их проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU