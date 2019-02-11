В прошлом году треть нормативных актов Рязанской области имела коррупционную составляющую

11 Февр. 15:17 2019-02-11T15:17:12+03:00

Прокуратура для выявления этого факта проверила около 15 тысяч правовых документов, издаваемых рязанскими властями

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Региональная прокуратура провела антикоррупционную экспертизу более 15 тысяч нормативных правовых актов (НПА) и их проектов. Сотрудники надзорного ведомства выявили примерно треть коррупциогенных факторов практически в трети НПА и столько же в проектируемых правовых документах. В органы власти и местного самоуправлении, издавшие акты и подготовившие проекты НПА с коррупционными дефектами норм, вынесено более двухсот протестов, внесено несколько десятков представлений и 164 требования. Об этом сообщил сайт ведомства.

Так, в прошлом году органами региональной власти разработаны проекты порядка определения невозможности оказания услуг или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Эксперты посчитали , что проекты содержали коррупциогенные факторы, которые выражались в неполноте административных процедур.

В целом, в результате прокурорского вмешательства коррупциогенные факторы исключены как из действующих НПА, так и их проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU