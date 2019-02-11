В Рязани мужчина активно продавал алкоголь неизвестного происхождения

11 Февр. 14:36 2019-02-11T16:24:26+03:00

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51-летний житель Приокского организовал розничную продажу спиртосодержащей продукции на дому. В прошлом году предприимчивый рязанец уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Однако останавливаться он не собирался и продолжал продажу спиртного неизвестного происхождения.

Участковый уполномоченный полиции получил информацию о том, что на улице Октябрьской процесс продажи спиртосодержащей продукции на дому идет полным ходом. Полученные сведения нашли свое подтверждение. Мужчина действительно продавал то, что в народе называют «паленкой», не только соседям по подъезду, но и жителям из близлежащих домов. Цены были весьма привлекательны, и он снискал себе определенную популярность в кругу местных любителей дешевых спиртных напитков.

В отношении «предпринимателя» из Приокского возбуждено уголовное дело по статье 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Теперь ему грозят исправительные работы на срок до одного года – предостерегает пресс-служба регионального УМВД тех, кто захочет заняться подобным «бизнесом».

ИСТОЧНИК KP.RU