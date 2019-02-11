Муниципалитетам Рязанской области выделят больше 4 миллионов на дружинников

11 Февр. 14:32 2019-02-11T14:32:40+03:00

Тех, кто активно участвует в охране порядка, поощрят материально

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Между всеми 29 муниципальными образованиями Рязанской области распределят 4,3 миллиона рублей по программе «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций». Эти деньги станут материальным поощрением для народных дружинников, которые участвуют в охране общественного порядка, помогают предотвращать и пресекать нарушения закона.

Почти 1,3 миллиона рублей получит Рязань. Рязанскому и Шиловскому району достанутся 216 и 171 тысяча рублей соответственно. В Пителинский район поступит самая скромная субсидия в размере 54 тысяч.

Отметим, что соответствующее постановление регионального правительства пока официально не опубликовано, а размещено в разделе «Проекты документов».

ИСТОЧНИК KP.RU