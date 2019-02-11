2019-02-11T13:12:06+03:00
Здоровье

Врачи Рязанской ОКБ спасли стремительно слепнущего мужчину

Причиной падения зрения оказалась опухоль
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Фото операции. Фото: сайт Рязанской ОКБ.Фото операции. Фото: сайт Рязанской ОКБ.
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Сайт Рязанской областной клинической больницы сообщает, что нейрохирурги учреждения спасли стремительно слепнущего мужчину. Пациент пожаловался на падение зрения несколько месяцев назад. Врачи ОКБ провели диагностику и выявили причину – аденома гипофиза. Опухоль находилась в самом центре головного мозга.

- Опухоль была примерно три сантиметра в диаметре, - отметил врач-нейрохирург Андрей Косолапов. – Для данной локализации – это гигантские размеры. Она сдавливала соседние ткани, и это повлекло слепоту.

Пациенту провели сложнейшую операцию. Через нос хирурги проникли к основанию черепа и удалили опухоль. Операцию контролировал заведующий нейрохирургическим отделением Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Андрей Григорьев. Он отметил, что малоинвазивные технологии, которые были применены при операции, позволяют удалить аденому через нос. Это минимизирует контакт со сложными структурами головного мозга и уменьшает риск для пациента.

Зрение пациента начало восстанавливаться. Его уже перевели из реанимации в обычную палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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