2019-02-11T12:38:03+03:00
Недвижимость

В Рязани из-за аварий отключили холодную воду в нескольких домах

Водопровод прорвало в Приокском и Горроще
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В двух районах РязаниПриокском и Горроще – 11 февраля прорвало водопровод. Из-за проведения аварийных ремонтных работ с 10 часов отключили холодную воду по ряду адресов.

При этом пресс-служба администрации Рязани, ссылаясь на «Водоканал», сообщает, что на Чернышевского, 6, 6а и Гоголя 3а восстановить водоснабжение планируется до 16.00. В случае же с домами 15, 16, 19а и 21 на улице Станкозаводской ориентировочное время завершения работ не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара