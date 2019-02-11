В Рязани из-за аварий отключили холодную воду в нескольких домах

11 Февр. 12:38 2019-02-11T12:38:03+03:00

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В двух районах Рязани – Приокском и Горроще – 11 февраля прорвало водопровод. Из-за проведения аварийных ремонтных работ с 10 часов отключили холодную воду по ряду адресов.

При этом пресс-служба администрации Рязани, ссылаясь на «Водоканал», сообщает, что на Чернышевского, 6, 6а и Гоголя 3а восстановить водоснабжение планируется до 16.00. В случае же с домами 15, 16, 19а и 21 на улице Станкозаводской ориентировочное время завершения работ не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU