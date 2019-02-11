В Рязани на улице Почтовой провисла световая надпись «2019»

11 Февр. 12:54 2019-02-11T12:54:47+03:00

На место сразу же направили рабочих с подъемником

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Утром понедельника, 11 февраля, на улице Почтовой провисла световая надпись «2019», являющаяся частью инсталляции «Звездное небо». ЧП произошло со стороны площади Ленина. Уже около 11.00 на месте трудились рабочие на подъемнике, вернувшие элемент иллюминации в прежнее положение. Стоит отметить, что со стороны улицы Ленина аналогичная конструкция тоже заметно накренились.

Напомним, 5 февраля коммунальщики на том же месте разрушили другую световую надпись - «Рязань». Сброшенная ими с крыши ледяная глыба оборвала крепления, на которых держалась конструкция, в результате чего последняя рухнула на землю. 7 февраля ее отремонтировали и вернули на место.

«Звездное небо» появилось на Почтовой 23 декабря 2017 года. Над пешеходной улицей протянули 350 метров гирлянд шириной 10 метров со сверкающими звездами.

Cо стороны улицы Ленина цифры также изрядно накренились.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU