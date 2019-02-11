2019-02-11T11:56:48+03:00
Экономика

Ветинспекторы наказали торговцев салом на рязанской трассе

В продаже обнаружили больше 12 килограммов продукции без сопроводительных документов
Антон КОНОВАЛОВ
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Россельхознадзор наказал физлиц, торгующих мясной продукцией на стихийном рынке на трассе Москва-Касимов в Клепиковском районе. Инспекторы обнаружили, что 8,8 килограмма соленого и 3,5 килограмма копченого сала находятся в продаже без ветеринарных сопроводительных документов. Поэтому неизвестно, соблюдались ли условия хранения продукции, и не истекли ли сроки годности.

В итоге против нарушителей возбудили дела по двум административным статьям. Им придется заплатить от 1500 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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