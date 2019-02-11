За выходные рязанские инспекторы поймали три десятка пьяных водителей
За минувшие пятницу, субботу и воскресенье, на дорогах Рязанской области инспекторы задержали 34 пьяных водителя, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
При этом трое отказались проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Два человека, как выяснилось, сели пьяными за руль повторно – теперь им грозит уголовная ответственность, напоминают в ГИБДД.
Если вы увидели, что кто-то сел пьяным за руль или обратили внимание не грубое нарушение правил дорожного движения, просьба сообщить по телефонам 46-30-40, 27-50-70 или 02.
Кроме этого можно оставить сообщение на сайте ГИБДД – в разделе Прием обращений. Инспекторы примут оперативные меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU