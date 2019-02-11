2019-02-11T11:28:37+03:00
Авто

За выходные рязанские инспекторы поймали три десятка пьяных водителей

Среди них и те, кто нетрезвым сел за руль уже не первый раз
Мария БЛИНОВА
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За минувшие пятницу, субботу и воскресенье, на дорогах Рязанской области инспекторы задержали 34 пьяных водителя, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

При этом трое отказались проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Два человека, как выяснилось, сели пьяными за руль повторно – теперь им грозит уголовная ответственность, напоминают в ГИБДД.

Если вы увидели, что кто-то сел пьяным за руль или обратили внимание не грубое нарушение правил дорожного движения, просьба сообщить по телефонам 46-30-40, 27-50-70 или 02.

Кроме этого можно оставить сообщение на сайте ГИБДД – в разделе Прием обращений. Инспекторы примут оперативные меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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