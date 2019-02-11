Два человека пострадали в ДТП на улице Магистральной в Рязани

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-11T11:13:31+03:00

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В пятницу, 8 февраля, в 6.40 на улице Магистральной (поселок Приокский) в Рязани произошло ДТП с участие автомобиля ВАЗ-2121 и грузового автомобиля ISUZU. По предварительной информации, 26-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

В результате водитель и пассажир ВАЗ-2121 получили травмы. Обстоятельства автоаварии уточняются.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе произошло семь ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Также зарегистрировано 36 происшествий с причинением ущерба автовладельцам. Задержано 34 нетрезвых водителя.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU