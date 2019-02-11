На рязанской дороге легковое такси влетело в стоящую фуру (фото)

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-11T10:55:48+03:00

Пострадали в итоге четыре человека

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В минувшее воскресенье, 10 февраля, около 2.10 в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в Рыбновском районе – на 169 км трассы «Урал».

50-летний житель Казани на легковом автомобиле Hyundai Solaris, по предварительной информации, врезался в стоящий на проезжей части грузовик DAF с полуприцепом. Фура остановилась на движение сигнал светофора.

В итоге водитель и три пассажира легковушки получили травмы. 30-летний водитель грузовика не пострадал. Все обстоятельства уточняются.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU