На рязанской дороге легковое такси влетело в стоящую фуру (фото)
В минувшее воскресенье, 10 февраля, около 2.10 в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в Рыбновском районе – на 169 км трассы «Урал».
50-летний житель Казани на легковом автомобиле Hyundai Solaris, по предварительной информации, врезался в стоящий на проезжей части грузовик DAF с полуприцепом. Фура остановилась на движение сигнал светофора.
В итоге водитель и три пассажира легковушки получили травмы. 30-летний водитель грузовика не пострадал. Все обстоятельства уточняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU