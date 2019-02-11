Рязанский минтранс призывает принять участие в акции «На работу на велосипеде»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-11T10:37:04+03:00

Время на подготовку пока есть – первый такой заезд пройдет в мае

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области решило, видимо, подготовиться заранее и в феврале опубликовало призыв принять участие в акции «На работу на велосипеде».

В 2019 году акция по разным областям России пройдет 17 мая и 20 сентября. В прошлом же году она состоялась в 35 регионах, собрав более 400 компаний – это свыше 1 миллиона человек.

– Акция помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, – говорится в сообщении областного минтранса.

Подробнее о всероссийской акции здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU