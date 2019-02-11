2019-02-11T10:20:06+03:00
Происшествия

Из России депортировали «рязанских зеков» - граждан Украины, Беларуси и Узбекистана

Обратно они в ближайшие пять лет въехать не смогут
Антон КОНОВАЛОВ
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УМВД по Рязанской области сообщило о депортации четырех иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Все они отбыли сроки в исправительных учреждениях региона и ожидали своей участи в центре временного содержания.

Среди тех, кого сопроводили в один из международных аэропортов Москвы и отправили на родину, были уроженцы Украины, Беларуси, а также двое приезжих из Узбекистана. Как уточнили полицейские, для этих людей на ближайшие пять лет въезд в нашу страну будет закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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