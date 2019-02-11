Утром в понедельник в Рязанской области отключили аналоговое ТВ

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-11T10:21:57+03:00

Старые способ передачи сигнала не вернется больше никогда

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Почти в 9 часов утра понедельника, 11 февраля, по всей Рязанской области отключили аналоговый телевизионный сигнал – вместо него в регионе теперь действует только цифровое ТВ.

Напомним, новый формат должен принести рязанцам лучшее качество передачи сигнала, плюс – бесплатное пользование 20 каналами. Это почувствуют на себе те, кто до сих пор пользовался классической антенной. Пользователи кабельных антенн изменений не заметят.

Часть телевизоров – достаточно новых – ничего для перехода не потребовали. А вот немолодым ТВ-приемникам нужна специальная приставка.

Для тех, кто не успел выяснить все тонкости и приобрести оборудование, в регионе работает «горячая линия»: 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU