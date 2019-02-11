2019-02-11T09:13:40+03:00
Происшествия

В Спасске-Рязанском на пожаре погибли два человека

Жизнь еще одного человека унесло ЧП в Скопинском районе
Антон КОНОВАЛОВ
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Утром 10 февраля из города Спасск-Рязанский поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Пушкина. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в результате происшествия погибли два человека – женщина 1956 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.

На вызов, поступивший в 09.59, выезжали семь человек на трех пожарных автомобилях.

Днем ранее в селе Чулково Скопинского района, где полыхал жилой дом, скончался мужчина 1939 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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