В Спасске-Рязанском на пожаре погибли два человека
Жизнь еще одного человека унесло ЧП в Скопинском районе
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Утром 10 февраля из города Спасск-Рязанский поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Пушкина. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, в результате происшествия погибли два человека – женщина 1956 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.
На вызов, поступивший в 09.59, выезжали семь человек на трех пожарных автомобилях.
Днем ранее в селе Чулково Скопинского района, где полыхал жилой дом, скончался мужчина 1939 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU