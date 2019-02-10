В начале новой рабочей недели ничего хорошего рязанские синоптики не обещают

СЕГОДНЯ 18:53 2019-02-10T18:54:40+03:00

Нас опять ждет мокрый снег, только теперь еще усилится ветер

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Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 11 февраля.

По информации синоптиков, в понедельник нас ожидает облачная погода. Ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не упадет ниже -2…-7ºС, днем столбики термометров достигнут -4…+1ºС.

Согласно предварительному прогнозу на 12 и 13 февраля, во вторник и среду погода практически не изменится. Разве что ночью уже не холоднее -6ºС.

Зато ветер заметно усилится – порывы будут достигать 12-17 м/с, при том же налипании мокрого снега.

Внимание: на дорогах гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU