В начале новой рабочей недели ничего хорошего рязанские синоптики не обещают
Рязанский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 11 февраля.
По информации синоптиков, в понедельник нас ожидает облачная погода. Ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью не упадет ниже -2…-7ºС, днем столбики термометров достигнут -4…+1ºС.
Согласно предварительному прогнозу на 12 и 13 февраля, во вторник и среду погода практически не изменится. Разве что ночью уже не холоднее -6ºС.
Зато ветер заметно усилится – порывы будут достигать 12-17 м/с, при том же налипании мокрого снега.
Внимание: на дорогах гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU