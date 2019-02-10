ХК «Рязань» забивает первым и выигрывает у «Молота-Прикамье»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-10T17:26:56+03:00

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В очередном туре чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» рязанская команда играла в Перми с «Молотом-Прикамье» и одержала победу 3:1.

Интрига существовала еще до стартового выбрасывания: обе команды 10 февраля должны были прервать трехматчевую серию поражений. Первыми громко заявили о своих амбициях гости. На табло горели 3:12, когда Луговой после паса Чувиляева не промахнулся в пустой угол ворот Летуновского. В этот момент паре форвардов противостоял лишь один защитник. Гости прессинговали, создали несколько супермоментов. И, как следствие осмысленной активности нападающих «Рязани», Репьях, как и Луговой, попал в пустой угол пермяков. К огорчению переполненных пермских трибун команды ушли в раздевалки при 0:2 на табло.

Во втором периоде первый тревожный звонок прозвучал у ворот Денисова на 5 минуте, когда гости как-то успокоились. Хозяева стали вести себя согласно статусу, опасных моментов у ворот «горожан» создавали гораздо больше, чем в первой трети матча. Карпов мог прервать эту тенденцию, но свидание с Летуновским не пошло на пользу нападающему «горожан». Казалось, ничего не предвещало опасности, но Гомоляко с разворота бросил и цифры на табло изменились 1:2.

Третий период активнее начали гости, и спустя несколько минуты 98 номер гостей, взяв инициативу на себя, бросил из-под защитника, Летуновский сплоховал, а Иванов записал еще одно очко на свой лицевой счет. После 1:3 игра как-то совсем стихла. Гости свое большинство не реализовали, хозяева дважды последовали их примеру. При этом защитники «горожан» дали возможность Денсисову блеснуть индивидуальным мастерством.

«Молотобойцы» заменили в концовке встречи вратаря на шестого полевого игрока. Затем нарушил правила Щербов, но шестеро «молотобойцев» так и не смогли переиграть солирующего Денисова с квартетом полевых игроков. Болельщики ХК «Рязань» дождались-таки победы любимой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU