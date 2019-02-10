2019-02-10T16:22:48+03:00
Общество

Рязанская почта объявила о старте досрочной подписной кампании

Оформив подписку пораньше, можно сэкономить
Мария БЛИНОВА
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Во всех почтовых отделениях страны и онлайн стартовала досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года. До 31 марта оформить подписку можно по ценам первого полугодия 2019 года.

Выбрать можно из более чем 1 тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании. На сайте podpiska.pochta.ru можно выписать издания не только для себя, но и для родных и друзей в других регионах России.

Федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств.

В списке изданий, получающих скидку в эту кампанию, более 2500 наименований, в том числе по Рязанской области – газета «Комсомольская правда» и все районные издания издательства «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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