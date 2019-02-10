2019-02-10T14:40:08+03:00
Недвижимость

В начале недели в Рязани три дня будут отключать электричество

Не повезло жителям домов на улице Ситниковская
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С понедельника по среду – 11, 12 и 13 февраля – в Рязани будут отключать электричество, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключения вызваны ремонтными работами на воздушной линии, уточняют в городском управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Все три дня с 9.30 до 16.00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: улица Ситниковская, дома 75а, 76а и 126.

Напоминаем, что номер телефона диспетчерской службы МУП «Рязанские городские распределительные сети»: 8 (4912) 55-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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