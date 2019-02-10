На пожаре в рязанском селе Чулково пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-10T10:02:55+03:00

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В субботу, 9 февраля, в 16 часов 7 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Чулково Скопинского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

В селе загорелся дом – кирпичное здание, площадью 24 квадратных метра. На место выехали четыре пожарных расчета, одиннадцать сотрудников Государственной противопожарной службы.

В результате дом выгорел по всей площади. На пожаре пострадал человек, однако его состояние не уточняется.

Сейчас устанавливаются причина пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU