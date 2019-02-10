2019-02-10T10:02:55+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском селе Чулково пострадал человек

Дом в итоге сгорел
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля, в 16 часов 7 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Чулково Скопинского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

В селе загорелся дом – кирпичное здание, площадью 24 квадратных метра. На место выехали четыре пожарных расчета, одиннадцать сотрудников Государственной противопожарной службы.

В результате дом выгорел по всей площади. На пожаре пострадал человек, однако его состояние не уточняется.

Сейчас устанавливаются причина пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале недели в Рязани три дня будут отключать электричество
У многострадального дома в Рязани теперь отвалился и балкон
В Рязанской области прошла ХХХVII-ая «Лыжня России»
В отношении рязанки, продававшей у себя дома спиртное, возбудили уголовное дело
В рязанских магазинах и закусочных изъято 112 литров незаконного алкоголя
Рязанец из состава футбольного ЦСКА удачно прооперирован в Германии
В Рязани пропала 62-летняя пенсионерка
Явный аутсайдер, «Ижсталь», переиграл ХК «Рязань»
Имея выгоду от потеплений, рязанская «Теплосеть» умудряется заново копить долги
Президент назначил в Рязань нового главного следователя
В рязанском озере случился массовый замор
Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Пилигрим»
«Мажоры» из Рязани украли из банкоматов почти 100 тысяч рублей ради развлечения
За секс с несовершеннолетней рязанца отправили в колонию общего режима
Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев массового ДТП
В субботу в Рязани немного похолодает
Роспотребнадзор снова разъяснил рязанцам правила страховки на междугородных автобусах
Автомобили возле рязанского онкодиспансера продолжают эвакуировать
Новый детский сад в Рязани должны построить к декабрю
Cуд отправил в психлечебницу буйного жителя рязанской глубинки
57 будущих технологов и механиков пройдут практику в РНПК
Чтобы продать краденый мешок с зерном, рязанцы хитроумным способом угнали автомобиль
В РГУ имени С.А. Есенина планируют открыть НИИ промышленной экологии