В Рязанской области прошла ХХХVII-ая «Лыжня России»
В субботу, 9 февраля, рязанцы приняли участие в ХХХVII-й открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Губернатор Николай Любимов поблагодарил участников соревнований за любовь к спорту, зачитав приветствие президента России Владимира Путина.
Слова поддержки людям, разделяющим здоровый образ жизни, Николай Любимов сказал и от себя лично. Он же дал старт соревнований.
В 2019 году в «Лыжне России» приняли участие порядка 15 000 рязанцев. Гонки прошли в большинстве районов области.
Центральные региональные соревнования принимала трасса «Алмаз» под Рязанью. Здесь участники состязались на трех дистанциях: 10 000 метров, 5 000 метров и vip-забег на 2019 метров.
На дистанции 10 километров победу отпраздновали Татьяна Чванова и Дмитрий Мысев, на дистанции 5 километров – Кристина Павлушина и Руслан Соловьев.
На лыжне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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