В Рязанской области прошла ХХХVII-ая «Лыжня России»

СЕГОДНЯ 19:17 2019-02-09T19:26:38+03:00

На старт в общей сложности вышли порядка 15 000 жителей региона

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В субботу, 9 февраля, рязанцы приняли участие в ХХХVII-й открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Губернатор Николай Любимов поблагодарил участников соревнований за любовь к спорту, зачитав приветствие президента России Владимира Путина.

Слова поддержки людям, разделяющим здоровый образ жизни, Николай Любимов сказал и от себя лично. Он же дал старт соревнований.

В 2019 году в «Лыжне России» приняли участие порядка 15 000 рязанцев. Гонки прошли в большинстве районов области.

Центральные региональные соревнования принимала трасса «Алмаз» под Рязанью. Здесь участники состязались на трех дистанциях: 10 000 метров, 5 000 метров и vip-забег на 2019 метров.

На дистанции 10 километров победу отпраздновали Татьяна Чванова и Дмитрий Мысев, на дистанции 5 километров – Кристина Павлушина и Руслан Соловьев.

На лыжне.

ИСТОЧНИК KP.RU