В отношении рязанки, продававшей у себя дома спиртное, возбудили уголовное дело
Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила, что в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Жилой сектор» полицейские уличили 51-летнюю жительницу улицы Фирсова (Рязань) в повторной продаже алкоголя. Провинившаяся торговала спиртным у себя дома.
В прошлом году она уже попадалась на данном правонарушении, но прекращать прибыльный «бизнес» не собиралась. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
Теперь ей грозят исправительные работы сроком до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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