2019-02-09T14:45:28+03:00
Происшествия

В отношении рязанки, продававшей у себя дома спиртное, возбудили уголовное дело

Ей грозят исправительные работы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила, что в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Жилой сектор» полицейские уличили 51-летнюю жительницу улицы Фирсова (Рязань) в повторной продаже алкоголя. Провинившаяся торговала спиртным у себя дома.

В прошлом году она уже попадалась на данном правонарушении, но прекращать прибыльный «бизнес» не собиралась. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Теперь ей грозят исправительные работы сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанских магазинах и закусочных изъято 112 литров незаконного алкоголя
Рязанец из состава футбольного ЦСКА удачно прооперирован в Германии
В Рязани пропала 62-летняя пенсионерка
Явный аутсайдер, «Ижсталь», переиграл ХК «Рязань»
Имея выгоду от потеплений, рязанская «Теплосеть» умудряется заново копить долги
Президент назначил в Рязань нового главного следователя
В рязанском озере случился массовый замор
Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Пилигрим»
«Мажоры» из Рязани украли из банкоматов почти 100 тысяч рублей ради развлечения
За секс с несовершеннолетней рязанца отправили в колонию общего режима
Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев массового ДТП
В субботу в Рязани немного похолодает
Роспотребнадзор снова разъяснил рязанцам правила страховки на междугородных автобусах
Автомобили возле рязанского онкодиспансера продолжают эвакуировать
Новый детский сад в Рязани должны построить к декабрю
Cуд отправил в психлечебницу буйного жителя рязанской глубинки
57 будущих технологов и механиков пройдут практику в РНПК
Чтобы продать краденый мешок с зерном, рязанцы хитроумным способом угнали автомобиль
В РГУ имени С.А. Есенина планируют открыть НИИ промышленной экологии