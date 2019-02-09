В рязанских магазинах и закусочных изъято 112 литров незаконного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-09T12:26:09+03:00

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Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что за минувшие сутки в регионе выявлено семь случаев нарушения закона в сфере розничной реализации алкоголя.

Так в Рязани в закусочной на улице Зубковой изъято 12 литров крепких спиртных напитков, продававшихся без сопроводительных документов. В кафе на улице Интернациональной – 27 литров, в палатке на улице Вокзальной – 19 литров.

Нарушения выявлены в четырех районах области. Из магазина в Новомичуринске (Пронский район) изъято более 11 литров, в Ряжске – 10 литров, в Шилове – 14 литров. Также в магазине деревни Баграмово (Рыбновский район) изъято более 18 литров алкоголя.

Возбуждены административные дела. Нарушителям грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU