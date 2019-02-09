Рязанец из состава футбольного ЦСКА удачно прооперирован в Германии

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-09T11:55:54+03:00

Константин Кучаев выходит на поле в матче с "Ахматом". Фото: оф.сайт ПФК ЦСКА

Изменить размер текста: A A

7 февраля в одной из немецких клиник 20-летний воспитанник рязанского футбола, а ныне полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с полученной травмой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Операция на медиальном мениске прошла успешно. Сроки возвращения игрока в общую группу будут определены тренерским штабом позднее.

Напомним, что Кучаев лишь в конце ноября в игре против «Ахмата» впервые появился на поле после тяжелой травмы, полученной весной 2018 года. В том матче армейцы победили 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU