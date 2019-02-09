2019-02-09T11:00:12+03:00
Происшествия

В Рязани пропала 62-летняя пенсионерка

Ее местонахождение не известно с 5 февраля
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» объявил о пропаже в Рязани 62-летней Галины Викторовны Цанаевой. Ее местонахождение не известно с 5 февраля.

Ее приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы, карие глаза.

Была одета: демисезонную куртку песочного цвета и черные сапоги.

Представители отряда уточняют, что женщина нужнается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Галине Викторовне, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В отношении рязанки, продававшей у себя дома спиртное, возбудили уголовное дело
В рязанских магазинах и закусочных изъято 112 литров незаконного алкоголя
Рязанец из состава футбольного ЦСКА удачно прооперирован в Германии
Явный аутсайдер, «Ижсталь», переиграл ХК «Рязань»
Имея выгоду от потеплений, рязанская «Теплосеть» умудряется заново копить долги
Президент назначил в Рязань нового главного следователя
В рязанском озере случился массовый замор
Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Пилигрим»
«Мажоры» из Рязани украли из банкоматов почти 100 тысяч рублей ради развлечения
За секс с несовершеннолетней рязанца отправили в колонию общего режима
Рязанская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев массового ДТП
В субботу в Рязани немного похолодает
Роспотребнадзор снова разъяснил рязанцам правила страховки на междугородных автобусах
Автомобили возле рязанского онкодиспансера продолжают эвакуировать
Новый детский сад в Рязани должны построить к декабрю
Cуд отправил в психлечебницу буйного жителя рязанской глубинки
57 будущих технологов и механиков пройдут практику в РНПК
Чтобы продать краденый мешок с зерном, рязанцы хитроумным способом угнали автомобиль
В РГУ имени С.А. Есенина планируют открыть НИИ промышленной экологии