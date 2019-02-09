В Рязани пропала 62-летняя пенсионерка
Ее местонахождение не известно с 5 февраля
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» объявил о пропаже в Рязани 62-летней Галины Викторовны Цанаевой. Ее местонахождение не известно с 5 февраля.
Ее приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы, карие глаза.
Была одета: демисезонную куртку песочного цвета и черные сапоги.
Представители отряда уточняют, что женщина нужнается в медицинской помощи.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Галине Викторовне, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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