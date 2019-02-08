2019-02-08T18:14:22+03:00
Общество

Президент назначил в Рязань нового главного следователя

До своего назначения Владимир Никешкин возглавлял СКР Удмуртии
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Фото: сайт СКР.Фото: сайт СКР.
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В пятницу, 8 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность руководителя Следственного комитета России по Рязанской области генерал-лейтенанта юстиции Владимира Анатольевича Никешкина.

Известно, что Владимир Анатольевич родился в 1955 году в Удмуртии. Окончил местный государственный университет. Работал в республиканской прокуратуре. С 2004 года – заместитель прокурора Удмуртии. С 2007 года возглавлял СКР по Удмуртской Республике.

Имеет множественные награды: профессиональные и спортивные. Президент федерации волейбола Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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