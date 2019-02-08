Президент назначил в Рязань нового главного следователя

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-08T18:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность руководителя Следственного комитета России по Рязанской области генерал-лейтенанта юстиции Владимира Анатольевича Никешкина.

Известно, что Владимир Анатольевич родился в 1955 году в Удмуртии. Окончил местный государственный университет. Работал в республиканской прокуратуре. С 2004 года – заместитель прокурора Удмуртии. С 2007 года возглавлял СКР по Удмуртской Республике.

Имеет множественные награды: профессиональные и спортивные. Президент федерации волейбола Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU