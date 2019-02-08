2019-02-08T17:42:52+03:00
Происшествия

В рязанском озере случился массовый замор

Из-за нехватки кислорода погибли сотни рыб в водоеме у сел Мурмино и Алеканово
Роман ДОРОФЕЕВ
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В озере Велье, расположенном неподалеку от рязанских сел Алеканово и Мурмино, случился зимний замор рыбы. Причина – образование толстого слоя льда и нехватка в воде кислорода.

Жители окрестных сел пробили полынью, и рыба потянулась к поверхности. Здесь предприимчивые селяне поджидали ее с сачками и прочей тарой. Часть рыбы всплыла уже мертвой.

Издательству «Пресса» ситуацию прокомментировал начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области московско-окского территориального управления федерального агентства по рыболовству Николай Гордеев.

- Паниковать не нужно. Замор – обычное дело, естественное природное явление. Происходит оно ежегодно во многих озерах. Жители окрестных сел мертвую рыбы часто используют на корм скоту. Люди же прорубившие эти полыньи и лунки тоже не сделали ничего плохого. Наоборот, спасли часть рыб, насытив воду кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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