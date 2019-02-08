Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Пилигрим»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-08T17:33:59+03:00

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12 февраля кинотеатр «Формула кино» в ТРЦ «Виктория Плаза» приглашает на премьеру триллера «Пилигрим».

– В жизни Миры все замечательно: она – владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит ее имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет настоящая охота, – так создатели описывают кинокартину.

Начало сеанса в 19.30. Длительность фильма 1 час 37 минут.

Билеты – от 130 рублей.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU