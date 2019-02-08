За секс с несовершеннолетней рязанца отправили в колонию общего режима

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-08T16:27:52+03:00

Удовольствие мужчина будет искупать 4 года

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Суд вынес приговор 24-летнему жителю Пронского района, который обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ: половое сношение и развратные действия с лицом, не достигшим 16-лентия.

Интимные отношения между молодым человеком и 13-летней девушкой начались в мае 2017 года.

– Он неоднократно вступал с ней в половые отношения, а также совершал в отношении нее развратные действия сексуального характера, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Следователи напоминают, что, несмотря на добровольный характер отношений, сексуальная связь с теми, кому не исполнилось 16 лет – уголовно наказуема.

Кстати, совсем недавно суд вынес приговор рязанцу, закрутившему роман с 14-летней девочкой. Там обошлось без реального срока, правда и разврат не зафиксирован.

ИСТОЧНИК KP.RU