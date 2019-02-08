В субботу в Рязани немного похолодает
До отметки в 0 градусов столбики термометров уже не дотянут
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 9 февраля.
По информации синоптиков, в субботу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер при этом будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью достигнет -10...-5°С, днем столбики термометров в регионе поднимутся до -6...-1°С.
Внимание: на дорогах гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU