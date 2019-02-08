2019-02-08T14:56:37+03:00
Общество

Роспотребнадзор снова разъяснил рязанцам правила страховки на междугородных автобусах

Жалобы в надзорный орган продолжают поступать – автовокзалы требования закона игнорируют
Мария БЛИНОВА
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Центральный автовокзал Рязани таким способом заработать пользуется бесперебойно. Фото: Александр КАРАВАЕВ.Центральный автовокзал Рязани таким способом заработать пользуется бесперебойно. Фото: Александр КАРАВАЕВ.
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Рязанцы продолжают обращаться в Роспотребнадзор по вопросам добровольного страхования при поездках на междугородних автобусах. Потому специалисты решили еще раз напомнить правила продажи таких билетов, сообщает пресс-служба ведомства.

– Кассир не должен самостоятельно застраховывать пассажира от несчастного случая – без его согласия вкладывая страховку в билет. Заключение договора добровольного страхования без получения согласия пассажира – незаконно, – повторяют в Роспотребнадзоре.

Напомним, что билет в этом случае – это и есть договор. Что касается страховки, то все пассажиры автобусов уже застрахованы автоматически: это условие, без которого перевозчики просто не получат лицензию.

Так что, навязывая дополнительную услугу, автовокзалы еще и вводят клиентов в заблуждение: многие пассажиры думают, что это их единственная страховка.

– В случае обнаружения страхового полиса, приложенного к билету, вы вправе потребовать от кассира возврата денег за страховку и расторжения навязанного вам договора, – заверяют в Роспотребнадзоре.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Рязанской области 8-800-100-22-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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