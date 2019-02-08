2019-02-08T13:59:19+03:00
Общество

Автомобили возле рязанского онкодиспансера продолжают эвакуировать

Делается это вполне законно: некоторые водители оставляют свои авто прямо на остановке общественного транспорта
Ива АНТОНОВ
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К полудню остановку общественного транспорта очистили от незаконно припаркованных автомобилей.К полудню остановку общественного транспорта очистили от незаконно припаркованных автомобилей.Фото: Павел АВЕРИН
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Мы писали о том, что по инициативе депутатов фракции «Единой России» в рязанской гордуме на дороге у онкологического диспансера убрали знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Затем появился комментарий, что эвакуаторы продолжают работать.

Как говорил Козьма Прутков "Не верь глазам своим". Фото: Павел АВЕРИН

Как говорил Козьма Прутков "Не верь глазам своим".Фото: Павел АВЕРИН

Мы выяснили, что 8 февраля утром эвакуаторы работали. Об этом нам сообщил один из охранников областного кожвендиспансера, расположенного по соседству с онкологической клиникой:

- Утром здесь работали четыре или пять эвакуаторов. Они убирали машины из остановочного «кармана», ведь общественный транспорт ни посадить, ни высадить пассажиров, как это положено делать, не может.

Информацию подтвердила продавщица пирожков расположенной рядом с постом охраны палатки.

Свидетели видели процесс эвакуации. Фото: Павел АВЕРИН

Свидетели видели процесс эвакуации.Фото: Павел АВЕРИН

Молодая мама, которая привозила сына в кожвендиспансер на осмотр, сказала о том, что автомобиль стоял около лечебного заведения около часа и никто его не эвакуировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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