Новый детский сад в Рязани должны построить к декабрю

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-08T13:40:40+03:00

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На сайте госзакупок открылся прием заявок на электронный аукцион по выбору подрядчика для строительства в Рязани детского сада.

Учреждение, рассчитанное на 220 мест, возведут на улице Зубковой. Заказчик работ – управление капитального строительства горадминистрации.

Начальная цена контракта 213,5 млн. рублей. Это средства трех бюджетов: городского, областного и федерального. За эти деньги здание должно быть возведено полностью: с нуля и под ключ. Проектная документация уже готова.

Аукцион по госконтракту проведут 1 марта, а завершить строительство, согласно договору, победитель должен до 22 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU