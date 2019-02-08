2019-02-08T13:18:08+03:00
Общество

57 будущих технологов и механиков пройдут практику в РНПК

Наиболее подготовленным студентам предприятие поможет трудоустроиться
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Фото: РНПК.Фото: РНПК.
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АО «РНПК» (дочернее общество НК «Роснефть») приняло на производственную практику 57 студентов Рязанского колледжа электроники, обучающихся по направлениям «Переработка нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

В течение трех месяцев будущие технологи и механики, под руководством опытных рабочих, будут знакомиться с производством, закреплять теоретические знания и готовиться к самостоятельной работе. По окончании практики наиболее подготовленным студентам завод предоставит возможность трудоустроиться на вакантные рабочие профессии.

НАША СПРАВКА

Молодые рабочие являются главным стратегическим ресурсом предприятия. АО «РНПК» поддерживает любые начинания и саморазвитие работников, предоставляя широкие возможности повышения квалификации, получения дополнительного образования. На заводе действует совет молодых специалистов, члены которого активно привлекаются к инновационной деятельности, решению производственных задач.

АО «РНПК» тесно сотрудничает с 15 вузами страны и четырьмя сузами региона. Кроме производственной практики предприятие организует ознакомительные экскурсии для студентов и школьников,преддипломные практики. Ежегодно завод оказывает благотворительную поддержку образовательным учреждениям, занимающихся подготовкой кадров для нефтепереработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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