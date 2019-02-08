Буйного подсудимого рязанский суд отправил в психлечебницу
Он вообразил, будто с ним совершили некие действия сексуального характера, и решил отомстить
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В Сараевском районе вынесли приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался мужчина, который, как заключили эксперты, страдает хроническим психическим расстройством.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что он вообразил, будто знакомый совершил с ним некие действия сексуального характера. Решив отомстить, рязанец ударил «обидчика» ножом в бедро.
В итоге, опираясь на заключение психолого-психиатрической комиссии, суд постановил направить мужчину на принудительное психиатрическое лечение в стационар специализированного типа.
ИСТОЧНИК KP.RU