Буйного подсудимого рязанский суд отправил в психлечебницу

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-08T13:23:58+03:00

Он вообразил, будто с ним совершили некие действия сексуального характера, и решил отомстить

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В Сараевском районе вынесли приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался мужчина, который, как заключили эксперты, страдает хроническим психическим расстройством.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что он вообразил, будто знакомый совершил с ним некие действия сексуального характера. Решив отомстить, рязанец ударил «обидчика» ножом в бедро.

В итоге, опираясь на заключение психолого-психиатрической комиссии, суд постановил направить мужчину на принудительное психиатрическое лечение в стационар специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU